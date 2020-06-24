В Калининград из Москвы прибыл первый чартер с туристами

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:15:18+03:00

В регион на отдых прилетело более 160 человек

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В Калининград из Москвы утром в среду, 24 июня, прибыл первый чартерный авиарейс с туристами. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по туризму и культуре.

Самолет в 5:55 приземлился в «Храброво». На борту 163 туриста, которые прибыли отдыхать в отели Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Куршской косы и Янтарного.

Отмечается, что это рейс туристического оператора «Библиоглобус». Продолжительность тура – 7 дней. Стоимость – около 30 тысяч рублей.

С 22 июня в соответствии с Постановлением правительства Калининградской области отменяется обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих в Калининградскую область из других регионов РФ и имеющих:

- регистрацию по месту проживания (пребывания) в Калининградской области

- жилое помещение на праве собственности либо аренды в Калининградской области

- подтверждение об оплате услуг проживания в гостинице на срок более 2-х дней

Также изоляцию не обязаны проходит прилетевшие по приглашению правительства региона.

Для всех остальных прибывающих в регион по-прежнему действует режим самоизоляции сроком на 14 дней.

Все пассажиры, по прилету в аэропорт Калининград (Храброво) обязаны представлять находящимся в зале прилетов аэропорта «Храброво» сотрудникам Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, сотрудникам Западного линейного управления МВД России на транспорте следующую информацию о себе: ФИО, сведения о месте, датах пребывания за пределами Калининградской области за период 14 дней до даты прилета; контактную информацию; информацию о месте регистрации (месте фактического пребывания) на территории Калининградской области; сведения о соблюдении изоляции в условиях обсерватора в других регионах РФ, с предоставлением подтверждающего документа (не позднее чем на следующий день после четырнадцатидневной изоляции в условиях обсерватора в других регионах РФ).

Более подробная информация:

- на сайте правительства Калининградской области и по телефону «Открытой линии» 8 (800) 201-39-00

- по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 8 (4012) 53-69-42 (в будни с 10:00 до 16:00).

ИСТОЧНИК KP.RU