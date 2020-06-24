2020-06-24T13:38:50+03:00
Общество

В Калининграде открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову

Монумент расположен на улице, названной в честь фронтовика
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Торжественная церемония открытия памятника, посвященного Герою Советского Союза, участнику штурма Кёнигсберга Михаилу Булатову прошла в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, мемориал установлен вблизи форта №5, на улице имени легендарного сапера.

- Именно здесь в Восточной Пруссии, северо-западнее Кёнигсберга, Михаил Алексеевич Булатов совершил настоящий подвиг, за который и был удостоен золотой звезды Героя. Но как говорил он сам, «счастье – не в награде за доблесть, а в самой доблести», – сказал на открытии монумента губернатор Антон Алиханов. – К сожалению, он ушел, не дожив всего совсем немного до 75-й годовщины Победы.

В дни штурма Кёнигсберга старший сержант Булатов в труднейшей обстановке на виду у противника разминировал стратегическую дорогу Раушен-Кёнигсберг, обезвредив 24 авиабомбы. Общий вес фугасов составил 2,5 тонны.

Михаил Булатов в годы войны был сапёром, сражался в Курской битве, участвовал в Белорусской операции, боях под Витебском, был награжден орденом Красной звезды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за героизм в боях в Восточной Пруссии старшему сержанту Булатову Михаилу Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награду Булатов принимал из рук маршала Василевского.

Михаил Булатов скончался 3 марта 2020 года на 96-м году жизни в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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