На Первом канале начинают показ сериала «По законам военного времени», снятого в Черняховске

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:11:56+03:00

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В понедельник 29 июня на Первом канале стартует 4-й сезон сериала «По законам военного времени», который снимали в Черняховске летом 2019 года. Информация об этом появилась в группе «Съемки в кино Черняховск» в «ВКонтакте».

«29-го июня на Первом канале наконец-то состоится премьера сериала, над которым мы все долго и упорно работали! Так что, всем приятного просмотра, и до встречи на экранах в послевоенном Инстербурге!», - говорится в сообщении.

Напомним, в фильме рассказывают о событиях мая 1945 года. На площади Инстербурга в Восточной Пруссии день Победы встречают Рокотов, Елагина и Федоренко. Они ликуют вместе со всеми бойцами Красной Армии.

Это фильм о Победе, о буднях военной прокуратуры, которые сталкиваются с убийствами, ограблениями и кражами.

Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный.Фото: Александр КАТЕРУША

В сериале снимаются Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный и другие актеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU