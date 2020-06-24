2020-06-24T15:56:43+03:00
Общество

В Калининграде изменились адреса избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию

Власти организовали три новых места, куда могут приходить горожане 1 июля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде изменились адреса избирательных участков для общенародного голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщает пресс-служба мэрии, связано это с увеличением численности избирателей.

Организованы три новых избирательных участка:

- Избирательный участок № 249. Расположен в школе № 57, (Калининград, ул. Флотская, 6, тел. 67-05-57). Перечень улиц, приписанных к данному участку: Аксакова, д. 133-137 до конца улицы (нечетная сторона); Брестская; Виктора Денисова,дома 18-26 (до конца улицы); Кипарисовая; Крымская; Ливадийская; Нальчикская; Таврическая; Флотская; Феодосийская.

- Избирательный участок № 250. Расположен в Западном филиале РАНХ и ГС, (Калининград, ул. Артиллерийская, 62, тел. 33-52-45). Перечень улиц, приписанных к этому участку: Артиллерийская, дома 74-76; Букетная; Васнецова; Весенняя; Дивная; Закатная; Красных Зорь; Пирогова; Сурикова; Счастливая; Шахматная, переулки: Букетный; Орудийный; Сурикова.

- Избирательный участок № 251. Расположен во Дворце спорта «Янтарный» (Калининград, ул. Согласия, 39, тел 33-52-46). Перечень улиц, приписанных к данному участку: Елизаветинская; Маршала Жукова; Мирная; Согласия, дома 30-54 до конца улицы (четная сторона). Переулок: Рассветный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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