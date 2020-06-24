В Калининградской области на ж/д станциях включат прожекторы в честь 75-летия Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 24 июня, вечером, Калининградская железная дорога присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы», которую проводят в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба КЖД, сегодня в 21:50 по калининградскому времени будут включены прожекторы на железнодорожных станциях: Калининград-Сортировочный, Калининград-Пассажирский, Дзержинская Новая, Советск, Черняховск, Чернышевское.

Также прожекторы зажгут в Калининграде на двухъярусном мосту, Северном и Южном вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU