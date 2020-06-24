2020-06-24T16:06:38+03:00
Общество

В Калининградской области на ж/д станциях включат прожекторы в честь 75-летия Победы

Акцию «Лучи Победы» проведут вечером 24 июня
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В среду, 24 июня, вечером, Калининградская железная дорога присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы», которую проводят в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба КЖД, сегодня в 21:50 по калининградскому времени будут включены прожекторы на железнодорожных станциях: Калининград-Сортировочный, Калининград-Пассажирский, Дзержинская Новая, Советск, Черняховск, Чернышевское.

Также прожекторы зажгут в Калининграде на двухъярусном мосту, Северном и Южном вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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