В Калининградской области на ж/д станциях включат прожекторы в честь 75-летия Победы
Акцию «Лучи Победы» проведут вечером 24 июня
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В среду, 24 июня, вечером, Калининградская железная дорога присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы», которую проводят в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает пресс-служба КЖД, сегодня в 21:50 по калининградскому времени будут включены прожекторы на железнодорожных станциях: Калининград-Сортировочный, Калининград-Пассажирский, Дзержинская Новая, Советск, Черняховск, Чернышевское.
Также прожекторы зажгут в Калининграде на двухъярусном мосту, Северном и Южном вокзалах.
ИСТОЧНИК KP.RU