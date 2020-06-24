В Гурьевском районе обнаружили пять бомб времен войны

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:16:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гурьевском районе обнаружили пять бомб. Их вывезли с территории поля, которое находится в 1,5 км от автомобильной дороги Пирогово – Наумовка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области

Обезвреживанием боеприпасов занимались специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России.

Авиационные бомбы SD-50 времен Великой Отечественной были вывезены для уничтожения.

Накануне две авиабомбы ФАБ-100 обнаружили возле руин немецкого форта на Балтийской косе.

Опасные предметы были вывезены на пустынную часть морского побережья и взорваны с соблюдением всех мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU