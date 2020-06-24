В Гурьевском районе обнаружили пять бомб времен войны
В Гурьевском районе обнаружили пять бомб. Их вывезли с территории поля, которое находится в 1,5 км от автомобильной дороги Пирогово – Наумовка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области
Обезвреживанием боеприпасов занимались специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России.
Авиационные бомбы SD-50 времен Великой Отечественной были вывезены для уничтожения.
Накануне две авиабомбы ФАБ-100 обнаружили возле руин немецкого форта на Балтийской косе.
Опасные предметы были вывезены на пустынную часть морского побережья и взорваны с соблюдением всех мер безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU