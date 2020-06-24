2020-06-24T16:16:47+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе обнаружили пять бомб времен войны

Опасные боеприпасы были обезврежены
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Гурьевском районе обнаружили пять бомб. Их вывезли с территории поля, которое находится в 1,5 км от автомобильной дороги Пирогово – Наумовка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области

Обезвреживанием боеприпасов занимались специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России.

Авиационные бомбы SD-50 времен Великой Отечественной были вывезены для уничтожения.

Накануне две авиабомбы ФАБ-100 обнаружили возле руин немецкого форта на Балтийской косе.

Опасные предметы были вывезены на пустынную часть морского побережья и взорваны с соблюдением всех мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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