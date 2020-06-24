2020-06-24T16:46:00+03:00
Общество

В Калининграде для фронтовиков из Госпиталя ветеранов организовали трансляцию парада Победы

Ветераны смотрели прямой эфир с главной городской площади
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Facebook
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В Калининграде в этом году впервые парад Победы на площади прошел без участия ветеранов Великой Отечественной войны. Они остались дома и смотрели эфир по телевидению – таковы медицинские требования, связанные с коронавирусом.

А для фронтовиков и тружеников тыла из Госпиталя ветеранов организовали прямую трансляцию парада Победы.

«Впервые ветераны не на трибунах, таковы реалии сегодняшнего дня. Но главное: живы и здоровы, готовы рассказать о себе, поделиться впечатлениями о параде, фронтовыми воспоминаниями», - сообщают на страничке министерства социальной политики Калининградской области в Facebook.

Отмечается, что в зале, где проходил просмотр парада ветеранами, работали телеоператоры, которые передавали картинку на большой экран на площадь Победы в Калининграде. Так что героев из Госпиталя ветеранов увидели в центре города все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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