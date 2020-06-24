В Зеленоградском районе открыли памятник павшим в боях советским воинам

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:54:45+03:00

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В поселке Переславское Зеленоградского района открыли памятник павшим в боях советским воинам. Торжественная церемония состоялась в среду, 24 июня.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в апреле 2019 года поисковиками региональной организации «Совесть» было обнаружено воинское захоронение, которое образовалось в ходе боевых действий в феврале-апреле 1945 года. Похоронены там солдаты и офицеры из разных частей и соединений Красной Армии.

1 мая 2019 года на воинском захоронении установили временный памятник. Теперь же у мемориальных досок с фамилиями бойцов появилась скульптурная композиция.

- Поисковая работа не может быть закончена до тех пор, пока ещё две тысячи солдат лежат на полях сражений, еще предстоит установить их имена и судьбы, – сказал зампредседателя организации поисковиков «Совесть» Руслан Хисамов.

ИСТОЧНИК KP.RU