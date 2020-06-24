В Холмогоровке здание командного пункта 43-й армии оборудуют под Центр воспитания молодежи

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:15:31+03:00

Старое здание усадьбы не первый год разрушается. Фото: Александр КАТЕРУША

Перед этим в старинной разрушающейся усадьбе проведут противоаварийные работы

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Здание командного пункта 43-й армии в Холмогоровке, которое много лет разрушается и стоит без использования, похоже, скоро «оживет». В бывшей усадьбе Фуксберг разместят Центр допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В среду, 24 июня, в Холмогоровке побывал глава региона. Антону Алиханову представили проект будущего Центра, который вмещает 114 человек.

Губернатору показали этот проект.Фото: Правительство Калининградской области

«В здании необходимо будет провести противоаварийные работы и приспособление объекта культурного наследия под современное использование», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В Центре планируют проводить учебные сборы по основам военной службы для учащихся среднеобразовательных учреждений, занятия по повышению профессионального уровня подготовки руководителей военно-патриотических клубов, начальников местных штабов, командиров отрядов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Кроме того, там хотят проводить занятия для руководителей кадетских классов образовательных учреждений Калининградской области, специалистов по работе с молодежью администраций муниципальных образований региона в сфере формирования у молодежи военно-прикладной физической подготовленности для службы в ВС РФ.

Напомним, в период подготовки и штурма Кенигсберга в марте-апреле 1945 года в здании бывшей усадьбы Фуксберг (ныне Холмогоровка) размещался командный пункт 43-й армии и вспомогательный пункт управления 3-го Белорусского фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU