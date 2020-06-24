Салют Победы в Калининграде 24 июня: где и во сколько смотреть, какие улицы перекроют
Парад Победы в Калининграде прошел утром в среду, 24 июня. Это там красавица из рядов военнослужащих потеряла туфельку. Но праздничные мероприятия еще не завершены.
Вечером в Калининграде состоится салют. Стрелять будут традиционно из парка Победы. Начало в 22:00 по калининградскому времени.
По данным мэрии города, сегодня, с 20.00 до 23.00 из-за салюта и фейерверка будут перекрытия по:
- ул. Генерала-фельдмаршала Румянцева на участке от ул. Генерала Галицкого до ул. Дмитрия Донского;
- проспекту Гвардейскому на участке от ул. Театральной до ул. Генерала-фельдмаршала Румянцева.
ИСТОЧНИК KP.RU