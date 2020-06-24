2020-06-24T18:12:27+03:00
Общество

Салют Победы в Калининграде 24 июня: где и во сколько смотреть, какие улицы перекроют

Стрелять будут по традиции из парка Победы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Парад Победы в Калининграде прошел утром в среду, 24 июня. Это там красавица из рядов военнослужащих потеряла туфельку. Но праздничные мероприятия еще не завершены.

Вечером в Калининграде состоится салют. Стрелять будут традиционно из парка Победы. Начало в 22:00 по калининградскому времени.

По данным мэрии города, сегодня, с 20.00 до 23.00 из-за салюта и фейерверка будут перекрытия по:

- ул. Генерала-фельдмаршала Румянцева на участке от ул. Генерала Галицкого до ул. Дмитрия Донского;

- проспекту Гвардейскому на участке от ул. Театральной до ул. Генерала-фельдмаршала Румянцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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