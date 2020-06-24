2020-06-24T18:49:16+03:00
Общество

Калининградцам предложили поучаствовать в благоустройстве территории Фридландских ворот

В качестве награды за труд в стену вмонтируют кирпичи с инициалами помощников
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

На территории старинных Фридландских ворот, в которых расположен музей истории города, полным ходом идут реставрационные работы. Специалисты занимаются задним фасадом ворот. Лицевым фасадом, который выходит на проезжую часть, займутся уже в августе.

Осенью же начнется акция, поучаствовать в которой смогут все желающие. Музей ищет волонтеров, готовых поработать на территории ворот: копать землю, таскать кирпичи.

- Эта работа не требует квалификации и каких-то специальных знаний. В благодарность мы не только вручим волонтерам сувениры, но и изготовим кирпичи с инициалами помощников. Их вмонтируем в остатки немецкой стены на территории музея, которую мы тоже реставрируем. Мы тут ничего не нарушаем. Это нормальная мировая практика. Например, в Кракове так восстанавливали собор, - говорит директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев.

Накануне стало известно, почему музей «Фридландские ворота» не открылся 23 июня вместе с остальными музеями Калининграда. Музей заработает в субботу 27 июня.

К 1 октября реставрация ворот завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде на вокзале снимут часть фильма для канала «Россия-1»
В Гусеве дали салют Победы из пушек Первой мировой войны
Калининградцам предложили поучаствовать в благоустройстве территории Фридландских ворот
В Калининграде собирают деньги для 14-летней девочки с тяжелой формой сколиоза
Салют Победы в Калининграде 24 июня: где и во сколько смотреть, какие улицы перекроют
В Холмогоровке здание командного пункта 43-й армии оборудуют под Центр воспитания молодежи
В Зеленоградском районе открыли памятник павшим в боях советским воинам
В Калининграде для фронтовиков из Госпиталя ветеранов организовали трансляцию парада Победы
В Гурьевском районе обнаружили пять бомб времен войны
В Калининградской области на ж/д станциях включат прожекторы в честь 75-летия Победы
В Калининграде изменились адреса избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию
В Калининграде открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову
В Калининград из Москвы прибыл первый чартер с туристами
В Калининградской области - рекордно низкое число заболевших коронавирусом за сутки
В Калининграде отказали в условно-досрочном освобождении чиновнику, осужденному за взятку в 4 млн.
Проект реконструкции исторического Дома пожарных в Калининграде отправили на экспертизу
Жителя Калининграда обвиняют в экстремизме и даче взятки полицейскому
СМИ: У судостроительного завода «Янтарь» сменился руководитель