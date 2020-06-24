Калининградцам предложили поучаствовать в благоустройстве территории Фридландских ворот

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:49:16+03:00

В качестве награды за труд в стену вмонтируют кирпичи с инициалами помощников

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На территории старинных Фридландских ворот, в которых расположен музей истории города, полным ходом идут реставрационные работы. Специалисты занимаются задним фасадом ворот. Лицевым фасадом, который выходит на проезжую часть, займутся уже в августе.

Осенью же начнется акция, поучаствовать в которой смогут все желающие. Музей ищет волонтеров, готовых поработать на территории ворот: копать землю, таскать кирпичи.

- Эта работа не требует квалификации и каких-то специальных знаний. В благодарность мы не только вручим волонтерам сувениры, но и изготовим кирпичи с инициалами помощников. Их вмонтируем в остатки немецкой стены на территории музея, которую мы тоже реставрируем. Мы тут ничего не нарушаем. Это нормальная мировая практика. Например, в Кракове так восстанавливали собор, - говорит директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев.

Накануне стало известно, почему музей «Фридландские ворота» не открылся 23 июня вместе с остальными музеями Калининграда. Музей заработает в субботу 27 июня.

К 1 октября реставрация ворот завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU