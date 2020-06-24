В Калининграде собирают деньги для 14-летней девочки с тяжелой формой сколиоза
Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор в помощь Даше Леньковой из Калининграда. У девочки тяжелая форма сколиоза, ей требуется специальный корректирующий корсет Шено.
Как сообщают организаторы сбора, необходимо 50 тысяч рублей.
«Прогрессирующая форма искривления позвоночника была обнаружена у девочки, когда ей исполнилось 7 лет. С тех пор жизнь Даши превратилась в постоянную борьбу, ей жизненно необходимо постоянно носить корсет. По отзывам специалистов, это единственный эффективный нехирургический метод лечения заболевания на 2 и 3 стадиях, когда другие консервативные методы уже не приносят желаемого эффекта», - говорят в фонде.
Инвалидность у девочки не установлена, поэтому государство медицинские приспособления для исправления позвоночника не оплачивает.
ИСТОЧНИК KP.RU