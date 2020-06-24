2020-06-24T19:36:42+03:00
Общество

В Калининграде собирают деньги для 14-летней девочки с тяжелой формой сколиоза

Даше Леньковой требуется специальный корректирующий корсет
Александр КАТЕРУША
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Даше нужна помощь.Даше нужна помощь.Фото: Фонд "Берег надежды"
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Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор в помощь Даше Леньковой из Калининграда. У девочки тяжелая форма сколиоза, ей требуется специальный корректирующий корсет Шено.

Как сообщают организаторы сбора, необходимо 50 тысяч рублей.

«Прогрессирующая форма искривления позвоночника была обнаружена у девочки, когда ей исполнилось 7 лет. С тех пор жизнь Даши превратилась в постоянную борьбу, ей жизненно необходимо постоянно носить корсет. По отзывам специалистов, это единственный эффективный нехирургический метод лечения заболевания на 2 и 3 стадиях, когда другие консервативные методы уже не приносят желаемого эффекта», - говорят в фонде.

Инвалидность у девочки не установлена, поэтому государство медицинские приспособления для исправления позвоночника не оплачивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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