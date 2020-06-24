2020-06-24T20:05:46+03:00
Общество

В Гусеве дали салют Победы из пушек Первой мировой войны

Реплики старинных орудий выстрелили во время исполнения гимна России [видео]
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Гусевского городского округа
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Гусев стал вторым городом в Калининградской области, где в среду, 24 июня, прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С утра центральную площадь и пути подхода зрителей помыли дезинфицирующими средствами.

Интересно, что во время исполнения гимна России, был дан салют из пушек Первой мировой войны. Речь правда идет не об оригинальных орудиях, а о точных копиях.

«Реплики пушек времен Первой мировой войны, установленные на площади, произвели три залпа в честь парада Победы», - сообщили в группе «Гусевский городской округ» в «ВКонтакте».

После парада военную технику выставили на центральной площади города. Дети лазали по танкам и самоходкам, фотографировались.

Тут же работала выставка современного стрелкового оружия, которая пользуется популярностью – взрослые и дети держали в руках оружие, которое сейчас стоит на вооружении.

В Гусеве устроили салют из пушек Первой мировой войны.Администрация Гусевского городского округа

ИСТОЧНИК KP.RU

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