В Калининграде на вокзале снимут часть фильма для канала «Россия-1»

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:12:22+03:00

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В Калининграде завершаются съемки 4-серийной мелодрамы «Входите! Закрыто!» для показа на телеканале «Россия-1». Один из последних съемочных дней намечен на пятницу, 26 июня.

Как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», среди калининградцев уже ищут актеров массовых сцен.

«На самую глобальную сцену проекта набираем актеров для съемки на вокзале. Очень нужны абсолютно разные типажи, чем интереснее, тем лучше. Обязательно нужна пожилая пара. Примеры: встречающие-провожающие с сумками чемоданами, солдаты, моряки, дачники, рыбаки, рабочие, туристы и т.п. Образ формируете сами исходя из своих возможностей», - говорят организаторы.

Отдельно ищут гладко выбритых мужчин в ботинках-берцах – для них есть роли сотрудников полиции.

«Нужно много человек, так что можно (и это самый лучший вариант) записываться семьями или компаниями», - сообщается в группе.

В проекте «Входите! Закрыто!» задействованы актеры: Ольга Ломаносова, Ольга Чудакова, Сергей Жарков, Иван Паршин, Игорь Гордин, Андрей Мартынов и другие.

Режиссер-постановщик – Сергей Борчуков.

ИСТОЧНИК KP.RU