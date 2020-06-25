В Калининграде в многоэтажке на Московском проспекте загорелась проводка
Пожар случился в одной из квартир на 8 этаже
.Фото: Александр КАТЕРУША
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На Московском проспекте в Калининграде пожар случился в 12-этажном доме. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в двухкомнатной квартире на 8 этаже горела кухня.
Произошло возгорание проводки и газовой плиты.
К счастью, пожар удалось потушить еще до приезда пожарной команды.
Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU