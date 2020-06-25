В Калининграде в многоэтажке на Московском проспекте загорелась проводка

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:53:58+03:00

Пожар случился в одной из квартир на 8 этаже

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На Московском проспекте в Калининграде пожар случился в 12-этажном доме. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в двухкомнатной квартире на 8 этаже горела кухня.

Произошло возгорание проводки и газовой плиты.

К счастью, пожар удалось потушить еще до приезда пожарной команды.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU