2020-06-25T08:36:40+03:00
Общество

На единственном в Калининградской области 3D пешеходном переходе начали парковать машины

Водители не обращают внимания на необычную разметку
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"
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Первый в Калининградской области 3D пешеходный переход, который меньше недели назад нарисовали в Советске, превращается в парковку. В группе «Подслушано в Советске» в «ВКонтакте» выложили фотографии автомобилей, оставленных прямо на необычной «зебре».

Напомним, 3D пешеходную разметку нанесли возле супермаркета, где прежде, прямо на переходе, парковали автомобили.

«Было принято решение немного приподнять пешеходный переход, чтобы он был более заметен для автомобилистов», - говорили авторы.

Но, судя по всему, даже 3D разметка не спасла – на «зебре» продолжают парковать машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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