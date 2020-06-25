2020-06-25T08:58:25+03:00
Общество

В Калининграде салют в честь 75-летия Победы дали на час позже заявленного времени

Первый залпы грянули лишь в 23:00
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининграде в среду, 24 июня, салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, провели с опозданием на час. По данным пресс-службы Балтфлота, салют должен был начаться в 22:00, однако, первые залпы дали лишь в 23:00. Причина задержки неизвестна.

Всего было дано 30 залпов. Отмечается, что праздничный салют военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота произвели из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны - ЗИС-3.

«Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года. Спустя 75 лет после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществили звуковое сопровождение праздничного салюта благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле», - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

В салюте также были задействованы три 105-мм и 125-мм фейерверочные установки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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