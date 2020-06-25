В центре Гусева заработал фонтан с подсветкой

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:40:20+03:00

При этом в Калининграде фонтаны на площади Победы не запущены

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В Гусеве заработал фонтан на Центральной площади. Его запустили в преддверии парада Победы, который прошел в среду, 24 июня.

Об этом сообщается на странице «Гусевский городской округ» в «ВКонтакте».

«Фонтан теперь будет работать на постоянной основе», - отметили в администрации.

При этом в Калининграде на площади Победы фонтаны не работают.

В Гусеве дали салют Победы из пушек Первой мировой войны. Реплики старинных орудий произвели три залпа.

ИСТОЧНИК KP.RU