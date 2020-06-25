Полиция завела дело за смертельное ДТП в Зеленоградском районе

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:47:24+03:00

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По факту ДТП с погибшим и пострадавшим в Зеленоградском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 26 мая на 10-м автодороги «Холмогоровка-Коврово». 40-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП 36-летний пассажир скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медицинской помощи. Водитель автомобиля был госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.

«Прибывшие на место полицейские установили, что водитель не имел права управления автомобилем. Кроме того, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU