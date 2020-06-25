В Калининграде выявлено 17 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 2373 случаев заболевания
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе зарегистрировано 2373 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 342 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU