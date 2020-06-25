Калининградец незаконно спилил деревья на 60 тысяч рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:09:56+03:00

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На жителя Озерска завели уголовное дело за спиленные деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Красноярское. Там было спилено сразу 12 деревьев породы ольха. Ущерб составил 60 тысяч рублей

Участковым удалось установить личность подозреваемого, им оказался 51-летний житель посёлка. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что планировал использовать деревья для личных нужд.

С места жительства злоумышленника полицейские изъяли спиленные деревья, бензопилу и грузовик. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU