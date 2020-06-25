Калининградец незаконно спилил деревья на 60 тысяч рублей
На жителя Озерска завели уголовное дело за спиленные деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в поселке Красноярское. Там было спилено сразу 12 деревьев породы ольха. Ущерб составил 60 тысяч рублей
Участковым удалось установить личность подозреваемого, им оказался 51-летний житель посёлка. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что планировал использовать деревья для личных нужд.
С места жительства злоумышленника полицейские изъяли спиленные деревья, бензопилу и грузовик. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU