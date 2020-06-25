В четверг в Калининграде не работает светофор на ул. Пролетарской
Светофор отключен на пешеходном переходе у дома №19
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В четверг, 25 июня, на улице Пролетарской в Калининграде в течение дня не будет работать светофор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Светофор не будет работать на пешеходном переходе у дома №19 с 9 до 18 часов.
Власти просят водителей быть особенно внимательными в четверг на этом участке дорожной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU