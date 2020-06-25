В четверг в Калининграде не работает светофор на ул. Пролетарской

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:13:35+03:00

Светофор отключен на пешеходном переходе у дома №19

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В четверг, 25 июня, на улице Пролетарской в Калининграде в течение дня не будет работать светофор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Светофор не будет работать на пешеходном переходе у дома №19 с 9 до 18 часов.

Власти просят водителей быть особенно внимательными в четверг на этом участке дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU