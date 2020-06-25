На границе задержали калининградца с поддельным свидетельством регистрации автомобиля

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:19:51+03:00

Теперь 44-летнему дальнобойщику грозит штраф в размере 1 тыс злотых

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На польской границе задержали калининградца с поддельным свидетельством регистрации автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел на пограничном переходе в Гжехотках. Ехавший в Польшу калининградец предъявил свидетельство на грузовик, однако пограничник усомнился в подлинности документа и оказался прав.

Теперь 44-летнему дальнобойщику грозит штраф в размере 1 тыс злотых, также начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU