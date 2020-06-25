2020-06-25T10:43:56+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

Электричество отключено на 14-ти улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в четверг, 25 июня, в течение дня не будет света в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.30 до 16.30 отключат от электричества СНТ «Родник».

До 18.00 света не будет на Советский пр-кт 3, ул. Солнечногорская 45, ул. Баумана 6-8, 13-25, 20-38, 40-42, ул. Заводская 1-21, 2-18 25-49, ул. Можайская 38-60, 41, ул. Немировича-Данченко 10-24, 16а, ул. Бабушкина 1-25, 2-8, ул. Качалова 15-29, 20-36, ул. А. Суворова 148-158, ул. Можайская 20-28, 43-53, ул. Тбилисская 1-3.

Также до 18 часов электричество отключено по ул. Шевченко 1-5, 5а, 7-11, 11а, пр-кт Ленинский 75-77в, 79-79б, ул. Пролетарская 1-27, 5а (д/сад № 42), 15а-17а.

От холодной воды с 9.30 до 15.00 отключены дома по ул. Л. Иванихиной 105, 111, 115-117.

С 9.30 до 17.00 воды не будет на ул. Л. Иванихиной 1-5, 7 (д/сад № 83), ул. У. Громовой 22-26.

С 10.00 до 16.00 отключат дома по пр-кту Мира 121, 131-133, 137-143, 142, 142а-д, 149а, 151, 159а, 161а, 161б, 167.

С 9.00 до 15.00 без воды останется мкрн Совхозный: ул. Павленко 1-13, 2-18, ул. Совхозная 9-15, 10-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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