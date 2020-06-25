На балтийской трассе пьяный водитель «Сузуки» врезался в дерево
Мужчина госпитализирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром на балтийско трассе в ДТП пострадал водитель «Сузуки». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 42-м километре автодороги. 26-летний водитель «Сузуки» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Мужчина получил травмы
По предварительным данным, пострадавший управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства дорожной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU