На балтийской трассе пьяный водитель «Сузуки» врезался в дерево

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:48:38+03:00

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Утром на балтийско трассе в ДТП пострадал водитель «Сузуки». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 42-м километре автодороги. 26-летний водитель «Сузуки» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Мужчина получил травмы

По предварительным данным, пострадавший управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU