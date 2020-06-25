В Калининграде за сутки выписали 16 пациентов, переболевших коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:54:41+03:00

Всего в области выздоровели 1356 человек

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В Калининградской области за сутки из стационаров выписано 16 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в области выздоровели 1356 человек.

Как ранее писала «Комсомолка», в Калининградской области за сутки выявлено 17 новых случаев заболевания. Всего в регионе зарегистрировано 2 373 случая коронавируса.

Под медицинским наблюдением остаются 3 407 человек, в том числе 67 человек в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU