В Нестерове пьяный угонщик не справился с управлением и врезался в дерево

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:17:55+03:00

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В Нестеровском районе мужчина угнал у родственника автомобиль и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль «Land Rover» пропал в поселке Первомайское. Прибывшие на место полицейские установили, что накануне в гостях у владельца машины находился его родственник.

«После застолья владелец кроссовера уснул, чем и воспользовался родственник. Взяв оставленные от машины ключи, мужчина поехал в сторону своего дома, но его планы нарушило придорожное дерево в посёлке Садовое», - сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. На 29-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Также мужчину привлекут к ответственности за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU