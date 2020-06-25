Стало известно, в каких городах Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:41:40+03:00

Больше всего случаев зарегистрировано в Калининграде

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За сутки в Калининградской области было выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, больше всего случаев выявлено в Калининграде – 8 случаев. Два случая выявлено в Гурьевском округе, по одному в Черняховском, Зеленоградском, Светловском, Гусевском, Балтийском и Нестеровском округах. Также зафиксирован один привозной случай коронавируса.

Всего в регионе выявлено 2 373 случая заражения, 1 356 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU