Стало известно, в каких городах Калининградской области выявили новые случаи коронавируса
Больше всего случаев зарегистрировано в Калининграде
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
За сутки в Калининградской области было выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По данным Роспотребнадзора, больше всего случаев выявлено в Калининграде – 8 случаев. Два случая выявлено в Гурьевском округе, по одному в Черняховском, Зеленоградском, Светловском, Гусевском, Балтийском и Нестеровском округах. Также зафиксирован один привозной случай коронавируса.
Всего в регионе выявлено 2 373 случая заражения, 1 356 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU