Калининградку будут судить за «резиновую квартиру»
Женщина зарегистрировала в своей квартире троих иностранцев, однако они там не проживали
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительницу Калининграда будут судить за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Горожанка зарегистрировала в своей квартире троих иностранных граждан, однако в жилище они не проживали.
Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации». Дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU