Калининградку будут судить за «резиновую квартиру»

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:48:47+03:00

Женщина зарегистрировала в своей квартире троих иностранцев, однако они там не проживали

Изменить размер текста: A A

Жительницу Калининграда будут судить за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Горожанка зарегистрировала в своей квартире троих иностранных граждан, однако в жилище они не проживали.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации». Дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU