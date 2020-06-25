В июле в Калининград полетят туристы из Челябинска

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:06:18+03:00

Перелёты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям

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Авиакомпания Nordwind открыла продажи билетов по региональному направлению Челябинск – Калининград. Как сообщает пресс-служба челябинского аэропорта, прямые рейсы планируют осуществлять c 16 июля.

Перелёты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, на лайнерах Boeing-737-800. Из Челябинска вылет в 22:30 часов, прилёт в 23:15 часов. Из Калининграда вылет в 15:00 часов, прилёт в 21:30 часов. Продолжительность перелёта 3 часа 30 минут, время аэропорта отправления/прибытия.

Цены на авиаперелёт в одну сторону составят от 5 200 рублей. Для всех пассажиров представлена бесплатная услуга по провозу ручной клади до 8 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU