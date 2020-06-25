Фридрихсбургские ворота откроются 26 июня с новой выставкой

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:36:47+03:00

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Калининградский Музей Мирового океана продолжает после вынужденного перерыва открывать свои объекты. Как сообщает пресс-служба учреждения, в пятницу, 26 июня, Фридрихсбургские ворота встретят гостей и представят новую выставку, знакомящую с историей судостроения.

В экспозиции представят литографии и гравюры, посвященные тому, как Петр I создавал русский флот.

В кабинете Петра представлены предметы, собранные императором в заграничных поездках и привезенные им домой.

Ранее посетителей приняли Военно-морской центр и главный корпус Музея Мирового океана.

ИСТОЧНИК KP.RU