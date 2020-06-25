2020-06-25T12:37:44+03:00
Общество

Пользователь Instagram попросила Алиханова разобраться с переносом салюта в Калининграде

Причина задержки до сих пор неизвестна
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининграде в среду, 24 июня, салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, провели с опозданием на час. По данным пресс-службы Балтфлота, салют должен был начаться в 22 часа, однако, первые залпы дали лишь в 23 часа. Причина задержки неизвестна.

Эту тему подняла в Instagram губернатора Антона Алиханова одна из пользователей (орфография сохранена).

«Антон Андреевич разберитесь, пожалуйста, с нехорошей ситуацией салюта в честь 75- летия парада Победы, - написала женщина. - Обещали салют начать в 22:00, собрали народ, которому большей половине завтра на работу и в итоге без объявления, вдруг переноситься на 23.00 и только знают об этом полицейские... Это скажите, как понимать? Издевательство над людьми, а мне в прочем ещё до дому добраться надо до Гагарина, когда транспорт ходит до 22:30. Плюнув на всё уехала с ребёнком домой, так и не дождавшись... А был ли он вообще? Спасибо за испорченный вечер...».

ИСТОЧНИК KP.RU

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