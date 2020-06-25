Алиханов пригрозил закрыть ресторан, в котором во время пандемии гуляли свадьбу

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:44:55+03:00

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Летние веранды и террасы кафе и ресторанов, а также музеи и выставочные комплексы в Калининградской области возобновили свою с 20 июня. Однако проводить шумные вечеринки и другие массовые мероприятия по-прежнему нельзя. Запрет соблюдают не все: как уже сообщала «Комсомолка», в Управлении Роспотребнадзора поступили жалобы на массовые мероприятия, которые прошли 20—21 июня.

В одном из ресторанов, как оказалось, с размахом отметили свадьбу. Теперь заведению грозят драконовские меры. Об этом в комментариях на своей странице в Instagram напписал губернатор Антон Алиханов.

- Будем идти в суд и закрывать работу на 90 суток, — написал глава региона.

О каком именно ресторане идет речь, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU