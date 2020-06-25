Уже +20: Синоптики рассказали, где самая теплая вода у калининградского побережья

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:40:11+03:00

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Как сообщает Гидрометцентр России, вода в море у курортов калининградского побережья прогрелась до +19 градусов. Однако это, скорее, средняя цифра.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», самая теплая вода сейчас у побережья Балтийска и возле поселка Рыбачий на Куршской косе- там уже +20. Море возле Пионерского, Светлогорска и Зеленоградска пока прохладнее - измерения показывают +18 градусов.

Температура воздуха в Калининграде уже поднялась до отметки +29 градусов. Сегодняшний день может стать самым жарким с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU