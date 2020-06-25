2020-06-25T14:08:50+03:00
Общество

Крюк в 14 км: Из-за ремонта дороги меняется схема проезда на пляж в Янтарном

Началась масштабная реконструкция улицы Советской
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Алексей Заливатский
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В Янтарном начали масштабную реконструкцию улицы Советской, которая ведет к морю. Из-за этого схема проезда на пляж меняется. Как написал у себя в Facebook глава Янтарного Алексей Заливатский, всем приезжающим на пляж у Галеры, с четверга, 25 июня, до 20 июля рекомендуют въезжать со стороны Синявино, с той стороны проезд на паркинг будет открыт. Таким образом, отдыхающим придется сделать крюк в 14 км.

Мэр отметил, что к пляжу у парка Беккера можно будет добраться как и раньше.

«Все разговоры про «туристический сезон» и т.д. уже неуместны. Обсуждали все заранее. Да будет трудно, но переживем. Работы у подрядчика очень много, хватит и на «сезон» и на «несезон», - отметил глава Янтарного.

Схема проезда. Фото: Алексей Заливатский

Схема проезда.Фото: Алексей Заливатский

До конца года основной объем работ должны сделать. В планах заменить коммуникации, расширить дорогу, организовать освещение и оборудовать велодорожку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Крюк в 14 км: Из-за ремонта дороги меняется схема проезда на пляж в Янтарном
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