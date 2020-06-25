В новом видеообращении Алиханов рассказал, когда детские садики и лагеря заработают в полном режиме

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:41:11+03:00

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал на своей странице в Instagram очередное видеообращение к жителям региона. На этот раз речь идет о работе детских садов и загородных лагерей.

- Было много вопросов об открытии детских садов в полном режиме. Не все могут попасть в дежурную группу, хотя их количество было серьезно увеличено, - отметил губернатор. - Мы приняли решение в начале июля открыть летнюю оздоровительную компанию для наших детей и было бы логичным запустить работу детских садов тоже в полноформатном режиме. Для этого сегодня мы приняли решение о выделении средств на тестирование всех преподавателей, сотрудников, воспитателей детских садов и тех оздоровительных учреждений, которые запускаются в работу в первых числах июля. Мы всех протестируем и только после этого они будут допущены к работе. По мере того, как мы будем тестировать сотрудников этих заведений, они будут открываться в полном режиме.

По словам Антона Алиханова, точный график открытия садиков и лагерей будем опубликован в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU