В регионе начальницу муниципального предприятия подозревают в получении взятки

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:32:15+03:00

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На начальника муниципального казенного учреждения отдела сельского хозяйства администрации одного из муниципалитетов области завели уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере». Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в декабре прошлого года женщина взятку в размере 50 тысяч рублей от директора одного из сельхозпредприятий.

«Как полагает следствие, взамен на денежное вознаграждение подозреваемая обещала предпринимателю подготовить документы для получения им субсидий на развитие сельского хозяйства на наиболее выгодных условиях. В качестве посредника при передаче взятки выступил водитель подозреваемой, не осведомленный о ее преступных намерениях», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие решает вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU