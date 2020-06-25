Упавшая в автобусе калининградка оценила моральный вред в 30 тысяч рублей
Жительница Калининграда получила травмы в автобусе и подала в суд на перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В марте этого года женщина ехала по улице Коммунистической в автобусе МКП «Калининград-ГорТранс». Из-за резкого рывка женщина не смогла удержаться, упала на пол в проход между сиденьями и получила ушибы. Направленные в адрес перевозчика претензии остались без ответа.
Женщина оценила компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба суда, предварительное судебное заседание назначено на 4 августа
ИСТОЧНИК KP.RU