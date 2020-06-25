2020-06-25T16:22:30+03:00
Общество

В Калининграде восстановят пивзавод «Понарт»

Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил советник губернатора Вячеслав Генне
Иван МАРКОВ
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Пивзавод Понарт в последние годы переживал не лучшие временаПивзавод Понарт в последние годы переживал не лучшие временаФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде восстановят пивзавод «Понарт». Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил советник губернатора Вячеслав Генне.

- Сейчас у объекта появился новый собственник, это местный предприниматель, - заявил Генне. - Строений там сразу несколько, и четыре из них являются объектами культурного наследия. Собственник обратился к городским властям и получил разрешение на первоочередные противоаварийные мероприятия.

В планах у собственника разработка научной проектной документации и прохождение государственной историко-культурологической экспертизы. Собственник уже вывез мусор и проводит работы по откачке воды из подвалов.

- У этого предпринимателя есть своя пивоварня в поселке Романово. И одно из возможных направлений бизнеса – это все, что связано с пивом. Грех не использовать гений места и название. Там будет пивной ресторан, небольшое производство внутри, музей пива.

Генне напомнил, что в последние несколько лет там происходили «страшные вещи»: стальные части были спилены и украдены, начали гнить стропила и перекрытия, складываться крыши.

Также советник губернатора рассказал, чем закончилась история с планами предыдущего собственника пивзавода.

- Там был собственник, эта компания планировала совместный бизнес с немецкой фирмой «ХайдельбергЦемент», успевшей построить на Портовой улице терминал для перевалки цемента. Дело в том, что собственник компании – это потомок основателя пивзавода «Понарт». Правда, потом начались времена санкций, и планы по восстановлению завода накрылись, – добавил Вячеслав Генне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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