В Калининграде на Октябрьском острове продлили закрытие движения по одной из дорог

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:30:08+03:00

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В Калининграде продлевается закрытие движение на одной из дорог на острове Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто до 1 июля на дороге, соединяющей Парадную набережную с Аллеей чемпионов. Это делается для обеспечения безопасности при строительстве музейного и театрально-образовательного комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU