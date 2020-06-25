В Калининграде на Октябрьском острове продлили закрытие движения по одной из дорог
Движение будет закрыто до 1 июля
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде продлевается закрытие движение на одной из дорог на острове Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение будет закрыто до 1 июля на дороге, соединяющей Парадную набережную с Аллеей чемпионов. Это делается для обеспечения безопасности при строительстве музейного и театрально-образовательного комплексов.
ИСТОЧНИК KP.RU