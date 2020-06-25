В Калининграде состоятся легкоатлетические забеги и открытые бесплатные тренировки

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:34:07+03:00

Тренировки будут проводиться в рамках проектов «Тренируйся с нами» и «Спортивные выходные»

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В Калининграде с 29 июня по 5 июля состоятся легкоатлетические забеги на различные дистанции и открытые бесплатные тренировки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Протяженность дистанций составит 3,9 км, 5 км, 10 км и 21 км. Тренировки будут проводиться в рамках проектов «Тренируйся с нами» и «Спортивные выходные».

Местом проведения станут городские территории и общественные пространства – набережная озера «Верхнее», пруд «Нижний», озеро «Летнее», парк им. Макса Ашмнанна, парк «Южный», парк им. Теодора Кроне.

Подробная информация о проведении забегов и бесплатных тренировок будет размещаться в группе VK «Спорт и молодежная политика в Калининграде» - https://vk.com/sportmolklgd. По вопросам участия обращаться в отдел физической культуры и спорта, по тел. 92-35-79, 92-35-61.

ИСТОЧНИК KP.RU