В Калининграде состоятся легкоатлетические забеги и открытые бесплатные тренировки
В Калининграде с 29 июня по 5 июля состоятся легкоатлетические забеги на различные дистанции и открытые бесплатные тренировки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Протяженность дистанций составит 3,9 км, 5 км, 10 км и 21 км. Тренировки будут проводиться в рамках проектов «Тренируйся с нами» и «Спортивные выходные».
Местом проведения станут городские территории и общественные пространства – набережная озера «Верхнее», пруд «Нижний», озеро «Летнее», парк им. Макса Ашмнанна, парк «Южный», парк им. Теодора Кроне.
Подробная информация о проведении забегов и бесплатных тренировок будет размещаться в группе VK «Спорт и молодежная политика в Калининграде» - https://vk.com/sportmolklgd. По вопросам участия обращаться в отдел физической культуры и спорта, по тел. 92-35-79, 92-35-61.
ИСТОЧНИК KP.RU