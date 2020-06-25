2020-06-25T16:34:07+03:00
Спорт

В Калининграде состоятся легкоатлетические забеги и открытые бесплатные тренировки

Тренировки будут проводиться в рамках проектов «Тренируйся с нами» и «Спортивные выходные»
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде с 29 июня по 5 июля состоятся легкоатлетические забеги на различные дистанции и открытые бесплатные тренировки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Протяженность дистанций составит 3,9 км, 5 км, 10 км и 21 км. Тренировки будут проводиться в рамках проектов «Тренируйся с нами» и «Спортивные выходные».

Местом проведения станут городские территории и общественные пространства – набережная озера «Верхнее», пруд «Нижний», озеро «Летнее», парк им. Макса Ашмнанна, парк «Южный», парк им. Теодора Кроне.

Подробная информация о проведении забегов и бесплатных тренировок будет размещаться в группе VK «Спорт и молодежная политика в Калининграде» - https://vk.com/sportmolklgd. По вопросам участия обращаться в отдел физической культуры и спорта, по тел. 92-35-79, 92-35-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде восстановят граффити с изображением Льва Яшина
Алиханов рассказал, какая поправка в Конституцию особенно важна для Калининграда
Мошенники украли со счета калининградца 124 тыс рублей
Калининградца оштрафовали на 320 тыс за контрабанду 7,5 тыс пачек сигарет
В поселке Морское на косе обнаружили тело женщины
Власти выделили 17 млн на средств защиты и дезинфекции для проведения итоговой аттестации в Калининграде
В Калининграде на водителя БМВ завели дело за сбитого пешехода на «зебре»
В Калининграде 26 июня включат фонтаны
На окраине Калининграда автомобиль врезался в автобусную остановку
В Калининграде состоятся легкоатлетические забеги и открытые бесплатные тренировки
В Калининграде на Октябрьском острове продлили закрытие движения по одной из дорог
В Калининграде восстановят пивзавод «Понарт»
«Мне на ногу наступила сослуживица»: девушка-мичман рассказала, как потеряла туфельку на параде
Упавшая в автобусе калининградка оценила моральный вред в 30 тысяч рублей
В регионе начальницу муниципального предприятия подозревают в получении взятки
В новом видеообращении Алиханов рассказал, когда детские садики и лагеря заработают в полном режиме