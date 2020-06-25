25 Июнь 2020 2020-06-25T16:42:02+03:00

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В четверг, 25 июня, на окраине Калининграда автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло в поселке Шоссейное.

На происшествия работают сотрудники ГИБДД и «скорая помощь». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU