На окраине Калининграда автомобиль врезался в автобусную остановку
ДТП произошло в поселке Шоссейное.
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В четверг, 25 июня, на окраине Калининграда автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло в поселке Шоссейное.
На происшествия работают сотрудники ГИБДД и «скорая помощь». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU