В Калининграде на водителя БМВ завели дело за сбитого пешехода на «зебре»
ДТП произошло на проспекте Победы 31 января
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде возбуждено уголовное дело на 31-летнего водителя, который сбил пенсионерку на «зебре». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на проспекте Победы 31 января. Водитель БМВ не счёл нужным уступить дорогу 61 – летней женщине, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате наезда горожанка получила тяжелые травмы.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальная санкция – лишение свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU