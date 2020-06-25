В Калининграде на водителя БМВ завели дело за сбитого пешехода на «зебре»

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:09:06+03:00

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В Калининграде возбуждено уголовное дело на 31-летнего водителя, который сбил пенсионерку на «зебре». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на проспекте Победы 31 января. Водитель БМВ не счёл нужным уступить дорогу 61 – летней женщине, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда горожанка получила тяжелые травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальная санкция – лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU