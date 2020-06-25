Власти выделили 17 млн на средств защиты и дезинфекции для проведения итоговой аттестации в Калининграде

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:30:28+03:00

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Региональное правительство выделило почти 17 млн рублей для обеспечения санитарно-эпидемиологических мероприятий при проведении государственной итоговой аттестации в школах Калининградской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

16,9 млн рублей будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекции и «иных товаров для обеспечения санитарно-эпидемиологических мероприятий» до 15 августа.

Средства выделяются из резервного фонда областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU