Калининградца оштрафовали на 320 тыс за контрабанду 7,5 тыс пачек сигарет
В Нестерове осудили мужчину, который попался на контрабанде крупной партии сигарет. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В сентябре прошлого года мужчина оборудовал тайник в машине и спрятал там 7577 пачек сигарет общей стоимостью 540 тысяч рублей. В пункте пропуска Чернышевское в ходе таможенного досмотра сигареты были обнаружены.
Суд признал его виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере. И оштрафовал его на 320 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства автомобиль и изъятые сигареты.
ИСТОЧНИК KP.RU