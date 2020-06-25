Калининградца оштрафовали на 320 тыс за контрабанду 7,5 тыс пачек сигарет

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:10:16+03:00

Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства автомобиль и изъятые сигареты.

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В Нестерове осудили мужчину, который попался на контрабанде крупной партии сигарет. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре прошлого года мужчина оборудовал тайник в машине и спрятал там 7577 пачек сигарет общей стоимостью 540 тысяч рублей. В пункте пропуска Чернышевское в ходе таможенного досмотра сигареты были обнаружены.

Суд признал его виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере. И оштрафовал его на 320 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства автомобиль и изъятые сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU