Мошенники украли со счета калининградца 124 тыс рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:23:04+03:00

Еще 58 тысяч потеряла 26-летняя женщина

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Очередные калининградцы лишились денег после общения с «сотрудником банка». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

37-летнему калининградцу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что некие злоумышленники получили доступ к карте и пытаются снять деньги со счета.

«Под предлогом отмены подозрительных транзакций потерпевшему посоветовали выполнить определённые операции с картой. Мужчина выполнил указания звонившего и передал ему все реквизиты банковской карты и СМС-пароли. После чего произошло списание более 124 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД.

По аналогичной схеме неизвестные обманули 26-летнюю горожанку. После телефонного разговора с незнакомцем, представившимся сотрудником службы безопасности банка, девушка лишилась 58 тысяч рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU