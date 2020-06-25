Мошенники украли со счета калининградца 124 тыс рублей
Очередные калининградцы лишились денег после общения с «сотрудником банка». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
37-летнему калининградцу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что некие злоумышленники получили доступ к карте и пытаются снять деньги со счета.
«Под предлогом отмены подозрительных транзакций потерпевшему посоветовали выполнить определённые операции с картой. Мужчина выполнил указания звонившего и передал ему все реквизиты банковской карты и СМС-пароли. После чего произошло списание более 124 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД.
По аналогичной схеме неизвестные обманули 26-летнюю горожанку. После телефонного разговора с незнакомцем, представившимся сотрудником службы безопасности банка, девушка лишилась 58 тысяч рублей.
По данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU