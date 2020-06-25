2020-06-25T18:52:07+03:00
Общество

Алиханов рассказал, какая поправка в Конституцию особенно важна для Калининграда

Губернатор подчеркнул особое значение поправки, касающейся защиты суверенитета и территориальной целостности РФ
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Для Калининградской области особое значение имеет поправка в Основной закон, касающаяся защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, который принял участие в голосовании по поправкам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В нашем случае, в ситуации обострившейся зарубежной дискуссии, существовании полулегальных концепции того, почему Калининградская область – не российская территория, это достаточно напрашивающаяся, важная поправка. В девяностые годы в регионе были настроения относительно того, что сейчас нас отдадут в угоду каким-то внешнеполитическим раскладам, и люди уезжали из Калининградской области как раз опасаясь того, что они окажутся в такой ситуации, когда территория будет просто кому-то передана. Принимая эти поправки, мы себя гарантируем о того, что никакая внутри- и внешнеполитическая конъюнктура не сможет повлиять на то, что эта территория окончательно и бесповоротно наша земля, российская земля», – подчеркнул Антон Алиханов.

По данным Облизбиркома, в Калининградской области работают 554 участков для голосования, из них постоянные – 546, временные – 8. Все участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00 в течение всех семи дней голосования. На всех участках будет задействован 2 551 общественный наблюдатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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