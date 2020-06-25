В Калининграде восстановят граффити с изображением Льва Яшина

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:17:06+03:00

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Граффити с изображением прославленного вратаря нанесено трансформаторную подстанцию рядом с домом на Ленинском проспекте, 17а-23а. Со временем краска во многих местах отвалилась. Как сообщили в дирекции по связям с общественностью «Янтарьэнерго», скоро все приведут в порядок.

- Реконструкция запланирована на июнь, - сообщили в компании..

Граффити – результат арт-проекта в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В Калининграде и Светлогорске на футбольную тематику были стилизованы 14 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Граффити наносил художник Кирилл Гейнц.

ИСТОЧНИК KP.RU