В Калининграде восстановят граффити с изображением Льва Яшина
Граффити с изображением прославленного вратаря нанесено трансформаторную подстанцию рядом с домом на Ленинском проспекте, 17а-23а. Со временем краска во многих местах отвалилась. Как сообщили в дирекции по связям с общественностью «Янтарьэнерго», скоро все приведут в порядок.
- Реконструкция запланирована на июнь, - сообщили в компании..
Граффити – результат арт-проекта в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В Калининграде и Светлогорске на футбольную тематику были стилизованы 14 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Граффити наносил художник Кирилл Гейнц.
ИСТОЧНИК KP.RU