В Ботаническом саду Калининграда расцвело 101-летнее тюльпанное дерево

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:53:30+03:00

Тюльпанное дерево привлекает прогуливающихся горожан своей красотой и ароматом. Фото: БФУ им. И. Канта

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В Ботаническом саду Калининграда снова есть чему удивиться. Радуют цветением и ароматами тюльпанные деревья. Их еще называют «желтые тополя». Всего в Ботаническом саду 9 таких деревьев. Климат наш их вполне устраивает. Старшему тюльпанному дереву – 101 год, младшему – всего лишь 23.

- Такое дерево может расти до 300–500 лет, - рассказали в пресс-службе БФУ имени Канта. - Тюльпанное дерево - одно из самых привлекательных высоких североамериканских лиственных деревьях. Его голубовато-зеленые глянцевые листья по форме напоминают древний музыкальный инструмент лиру, а цветы - зеленовато-желтые тюльпаны источают медовый аромат.

Тюльпанное дерево - реликт третичного периода.

- Вероятно, еще 60 миллионов лет оно могло расти и на территории Европы, но вымерзло в последний ледниковый период, - предполагают специалисты Ботанического сада.

ИСТОЧНИК KP.RU