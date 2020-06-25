В Ботаническом саду Калининграда расцвело 101-летнее тюльпанное дерево
В Ботаническом саду Калининграда снова есть чему удивиться. Радуют цветением и ароматами тюльпанные деревья. Их еще называют «желтые тополя». Всего в Ботаническом саду 9 таких деревьев. Климат наш их вполне устраивает. Старшему тюльпанному дереву – 101 год, младшему – всего лишь 23.
- Такое дерево может расти до 300–500 лет, - рассказали в пресс-службе БФУ имени Канта. - Тюльпанное дерево - одно из самых привлекательных высоких североамериканских лиственных деревьях. Его голубовато-зеленые глянцевые листья по форме напоминают древний музыкальный инструмент лиру, а цветы - зеленовато-желтые тюльпаны источают медовый аромат.
Тюльпанное дерево - реликт третичного периода.
- Вероятно, еще 60 миллионов лет оно могло расти и на территории Европы, но вымерзло в последний ледниковый период, - предполагают специалисты Ботанического сада.
ИСТОЧНИК KP.RU