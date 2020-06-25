В Калининграде начали штрафовать за купание в необорудованных местах

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:07:39+03:00

Когда беседы не помогают, можно оформить и протокол. Фото: мэрия Калининграда

Сегодня спасатели и полиция работали с нарушителями, ныряющими в Преголю

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Сегодня в Калининграде прошел масштабный рейд по реке Преголя с участием спасателей, полиции и других специалистов.

- Цель рейда - рассказать отдыхающим об опасностях, которые могут их поджидать на необорудованных пляжах, - прокомментировали в городской администрации. - К сожалению, люди продолжают тонуть. Беспечность, купание в нетрезвом состоянии - причин много, поэтому профилактика в этих вопросах должна быть прежде всего.

Как заметили участники рейда, если беседы с отдыхающими не помогают, то можно составить и протокол.

- Подобных рейдов по водным объектам в регионе проведено уже шесть, составлено пять протоколов, - пояснили инспекторы. - Нарушителям грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, так как купание в необорудованных местах - нарушение статьи 13-2 КоАП Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU