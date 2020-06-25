В Калининграде начали штрафовать за купание в необорудованных местах
Сегодня в Калининграде прошел масштабный рейд по реке Преголя с участием спасателей, полиции и других специалистов.
- Цель рейда - рассказать отдыхающим об опасностях, которые могут их поджидать на необорудованных пляжах, - прокомментировали в городской администрации. - К сожалению, люди продолжают тонуть. Беспечность, купание в нетрезвом состоянии - причин много, поэтому профилактика в этих вопросах должна быть прежде всего.
Как заметили участники рейда, если беседы с отдыхающими не помогают, то можно составить и протокол.
- Подобных рейдов по водным объектам в регионе проведено уже шесть, составлено пять протоколов, - пояснили инспекторы. - Нарушителям грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, так как купание в необорудованных местах - нарушение статьи 13-2 КоАП Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU